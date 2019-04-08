足球》高調邀約加盟皇馬？ 席丹盛讚阿扎爾是很棒的球員

阿扎爾本季在英超出賽31場，攻進14球並送出11次助攻，表現相當優異。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家馬德里回鍋主帥的席丹（Zinedine Zidane）近日在接受採訪時，提到比利時球星阿扎爾（Eden Hazard）是非常棒的球員，並且說到自己長期仰慕這位效力於切爾西的前鋒。

皇馬主帥席丹已不是第一次公開稱讚阿扎爾。（資料照，歐新社）

阿扎爾在2月初時透露自己已決定好未來的走向，但他尚未向外界宣佈確切的計劃及細節。這位28歲的前鋒和藍軍切爾西的合約到2020年，而席丹已不是第一次對阿扎爾表達興趣，使得阿扎爾近幾年都與皇馬傳出加盟緋聞。

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「我一直對於阿扎爾這名球員有著相當高的評價。」席丹在皇馬對陣艾爾瓦的賽前記者會時表示：「從他在法國踢球時我就有關注，而且我也看了很多他的比賽，他真的是一位相當優秀的球員！」

效力法甲里爾時期的阿扎爾。（資料照，歐新社）

阿扎爾今年在英超賽場替切爾西出賽31場比賽，攻進14球及送出11次助攻，表現相當優異，而藍軍本季在英超積分63分暫居第5，歐霸盃賽事則是準備迎接8強首回合賽事。

2018世界杯阿扎爾帶領比利時殺進4強，最終奪下季軍。（資料照，路透社）

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