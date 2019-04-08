MLB》傷兵海中綻露曙光 洋基小將適時補上戰力缺口

佛雷瑟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前飽受傷病困擾的洋基隊傳來好消息，過去兩年間受到腦震盪和各類傷勢影響的年輕外野手佛雷瑟（Clint Frazier）表現出色，目前出賽5場繳出3發全壘打、OPS 1.362的好成績，適時填補了多名打擊主力缺賽的球隊砲火。在今天面對金鶯的比賽中他單場雙響砲、4安打猛打賞，為球隊打回4分

「我覺得自己更有經驗了，我變成一個更好的擊球手，去年我缺席了很多時間。我很常去思考當我回到大聯盟之後我要做到哪些事情。我覺得比起2017年，我現在是個更完整的球員。」佛雷瑟說。「能夠取得一些成功感覺非常好，尤其是在去年之後。我只能以『非常辛苦』來形容去年的情況。」

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佛雷瑟：「我所做的就是專注於擊球上，而我也等到了我想攻擊的球路。從第一球開始我感覺就很好，讓我比賽的步調變得和緩了多。」。佛雷瑟也希望他能夠獲得穩定的出賽機會。「這對我來說很重要，若隔一天出賽我會覺得更有壓力。要是我能有固定的打擊機會，我會覺得更舒服。」

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