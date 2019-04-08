羽球》失「后」危機暫解除 戴資穎球后至少能當128週

大馬公開賽風光3連霸後，戴資穎球后至少能當128週。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級750系列馬來西亞公開賽成為賽史13年首位於女單締造3連霸的名將，本週世界排名積分95667分，不只保住世界球后位置，小戴下一步將超越中國名將李雪芮124週，寫下另一「戴后」里程碑，且至少能在球后寶座坐滿128週。

戴資穎在2016年12月1日首登球后寶座並蟬聯72週，直到去年4月因世界羽聯改變賽制，才將球后位置拱手讓給日本名將山口茜2週，小戴隨即在亞洲錦標賽締造2連霸，便一舉搶回球后頭銜。

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世界羽聯於明日公佈最新世界排名，戴資穎在球后寶座將待滿122週，追平退役的中國名將張寧，成為在位時間第2長的球后。

戴資穎目前領先追兵世界排名第2中國名將陳雨菲6888分及世界排名第3日本好手奧原希望7467分，即使小戴確定放棄尋求亞錦賽3連霸，仍有機會靠著同等級新加坡賽補足分數，就算在星國站打得不理想，改補去年香港公開賽的6420分，仍篤定在4月30日更新世界排名後，超越李雪芮以125週成為最長命球后。

反觀缺席新加坡賽的陳雨菲，去年奪亞錦賽亞軍進帳7800分，就算今年稱后，積分只會增添1400分，短期難以撼動小戴的球后位置。至於奧原希望現階段積分結構，即使連拿新加坡、亞錦賽金牌，積分至少進帳4747分，頂多只能追過陳雨菲，依舊居戴資穎之後。

事實上，陳雨菲、奧原希望短期想超車戴資穎頗有難度，但若產生另一情況為奧原於新加坡、亞錦賽接連封后，戴資穎球后保衛戰最快於5月19日開打的蘇迪曼盃團體賽，小戴去年在湯優盃進帳9517分，若無法將積分保住，且奧原又打出最佳表現，戴資穎恐再次陷入丟后之危機，不過現在她至少能坐穩世界第1位置至5月21日，累積週數達128週。

戴資穎。（資料照，法新社）

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