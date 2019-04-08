NBA》健康卻被教練冰整場 林書豪沒怨言賽後發文自勉

林書豪（左）身體健康，今卻整場都坐板凳（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍替補控衛范維利特（Fred VanVleet）因左手大拇指傷勢掛病號，緊急找來台裔後衛林書豪加盟救火，不過隨著范維利特傷癒歸隊，林書豪在暴龍的地位逐漸邊緣化，上場時間不斷減少，今在健康無虞的情況下卻整場坐板凳，讓許多球迷為他抱屈，不過，林書豪還是抱持積極態度發文替自己打氣。

暴龍今天凌晨在延長賽以117：109艱辛擊敗熱火，林書豪雖在登錄名單中卻未上場，而暴龍今整場只以9人輪換，但在主控羅利、替補控衛范維利特都是8投1中，命中率不佳的情況下，林書豪卻仍沒能獲得上場機會，信任危機似乎再度浮現。



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林書豪本季如願離開老鷹隊，並加盟東部強權暴龍，原打算展開生涯新篇章，不過來到多倫多他表現不如預期，而球隊替補後衛范維利特歸位後，連續幾場繳出好表現，也壓縮林書豪的發揮空間，加上他遲遲無法融入暴龍多名隊友無球跑動的打法，過去3場比賽上場時間都不到18分鐘。

不過林書豪今天賽後仍在Instagram發文勉勵自己寫道，「滿意並不是去填滿你所想要的，而是去滿足你已經擁有的！」

林書豪賽後發文勉勵自己。（取自林書豪IG）

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