MLB》紅襪精神領袖佩卓亞將回歸 林子偉上場時間恐遭壓縮

佩卓亞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪老將佩卓亞（Dustin Pedroia）在因傷缺席開幕的前十一場比賽後，有望在美國時間星期二紅襪主場開幕戰對上藍鳥的比賽中傷癒歸隊。

佩卓亞為紅襪隊上的靈魂人物，曾在2008年拿下美聯MVP，但他在2017年動了膝蓋手術後開始常常因傷缺賽，2018年更是只在大聯盟出賽了三場比賽而已。

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上周他在三A的復健賽中表現不錯，打擊5打數3安打，其中還有一支二壘安打，這樣的表現讓紅襪總教練柯拉（Alex Cora）十分滿意，同時認為佩卓亞已經能重回大聯盟了。

在霍特（Brock Holt）因為與孩子玩耍而受傷而進入傷兵名單後，暫由努涅茲（Eduardo Nunez）擔任球隊的先發二壘手，而佩卓亞的回歸能夠讓紅襪因傷兵而短缺的內野人手得到舒緩，同時紅襪也期待佩卓亞回歸後能率領球隊脫離開季以來的大低潮，但剛升上大聯盟的我國好手林子偉的上場時間恐怕就會受到壓縮，目前主要還是擔任比賽後段代打代跑的角色。

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