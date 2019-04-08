MLB》傷兵終於歸隊！ 洋基左投沙巴西亞將於週末登板先發

沙巴西亞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在經歷一連串的傷病後終於迎來好消息，這個週末洋基對上白襪的三連戰中，洋基左投沙巴西亞有望在這三場比賽的其中一場掛帥先發。

沙巴西亞在美國時間星期一於1A投了4又3分之2局，若他接下來幾天身體都沒什麼問題的話，他將成為洋基白襪系列戰第二或第三場的先發投手。

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以洋基目前的先發輪值來看，沙巴西亞最有可能在輪到傑曼（Domingo German）先發時擔任先發投手，但傑曼在本季兩場的先發中都表現的非常理想，目前他極有可能會在沙巴西亞先發的那場比賽中於沙巴西亞退場後接替投球，接著取代羅艾西加（Jonathan Loaisiga）的先發輪值位置，而羅艾西加預計會被送回小聯盟以清出25人名單給沙巴西亞加入。

沙巴西亞在季前宣布他將在本季結束後退休，而他在本季之前已經累積246勝和2986次三振，只要本季健康出賽就能達到250勝和3000次三振的里程碑，目前生涯有達成上述成就的投手只有火箭人克萊門斯（Roger Clemens）沒有進入名人堂，這代表沙巴西亞極有可能在退休後成為名人堂的一員。

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