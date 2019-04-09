王柏融對決洋聯勝投王 今日賽事預告與轉播

王柏融。（資料照）

自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

今日將有三場MLB的賽事轉播，第一場由洋基的田中將大對上太空人的王牌投手韋蘭德（Justin Verlander），究竟會是拿一方能投出更好的表現，幫助球隊延續連勝呢？

第二場則是釀酒人對上天使的比賽，釀酒人開季的狀態絕佳，前十場拿下八勝兩敗的成績，本場比賽能否展現優異的表現拿下勝利，或是天使的楚奧特（Mike Trout）能率領球隊力克釀酒人呢？

請繼續往下閱讀...

第三場則是國民和費城人之間的對決，雙方本季第一次的交手各拿下一勝，這次雙方將進行三連戰，哈波（Bryce Harper）是否會再度棒打老東家呢，棒球迷別錯過這兩場轉播了！

日職方面同樣有兩場比賽的轉播，第一場是我國好手宋家豪所屬的樂天對上西武隊，第二場則是王柏融所屬的日本火腿本季首度對上洋聯強權軟銀隊，軟銀將派出2017洋聯勝投王東濱巨，王柏融能否保持上個系列賽的火燙手感，幫助球隊打下分數，甚至有望敲出本季首轟呢？球迷別忘了要打開電視為大王加油！

最後中職明天也有一場比賽，將由統一獅出戰Lamigo桃猿，統一將派出江辰晏對上Lamigo的洋將史博威，江辰晏開季表現穩定，先發兩場的ERA僅3.09，而史博威的ERA則是偏高的8.31，雙方誰能拿下勝利呢？

MLB

07:00 洋基@太空人 FOX體育台、FOX體育3台

07:00 國民@費城人 民視

10:00 釀酒人@天使 FOX體育台

NPB

17:00 樂天@西武 FOX體育台

17:00 火腿@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

中華職棒

18:30 統一@Lamigo ELEVEN SPORTS1

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/