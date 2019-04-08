體操》巴庫站發燒痛失冠軍後再爬起 李智凱：很好的學習機會（影音）

「鞍馬王子」李智凱在世界盃系列賽奪下3冠，前進奧運更加篤定。（記者簡榮豐攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「鞍馬王子」李智凱今與郭婞淳、蔣淯安及張志豪一同出席運動品牌Under Armour新品宣傳活動。李智凱在世界盃系列賽奪下3冠，前進奧運更加篤定，談起在巴庫站因感冒發燒無緣獎牌，他說：「雖然那場比賽結果不理想，但這是很好的學習機會。」

李智凱去年在雅加達亞運風光奪金，11月的世界盃德國站，同時也是奧運搶分首站，再度強勢摘金，而今年初的墨爾本站，同樣擊敗中國勁敵翁浩摘冠。

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不過李智凱在巴庫站因為發燒影響表現，在預賽提早落馬，回憶當時情況，他說：「當時身體不像是自己的，而且整天都在昏睡。」為何要在身體狀況極差的情況下參賽，李智凱表示，感冒、發燒這種突發狀況，未來還是可能會遇到，既然碰上了就挑戰看看，也給自己一個學習機會，將對身體狀況更加謹慎。

由於前陣子台灣體壇爆發禁藥風波，不免讓人好奇，李智凱當時生病該如何處理，他表示，因為很擔心吃到含有禁藥成分的感冒藥，完全不敢在當地就醫，只吃了國訓提供的感冒藥品暫時控制症狀。

歷經感冒失去爭冠機會，李智凱在卡達站成功摘下第3冠，他笑說：「自己其實很緊張，也算是從谷底又再爬上來。」他也透露，接下來將參與全大運、6月的亞洲錦標賽，之後的比賽，會持續擬定作戰計畫。

李智凱（左起）今與郭婞淳、蔣淯安及張志豪一同出席運動品牌宣傳活動。（記者簡榮豐攝）

李智凱。（記者簡榮豐攝）

巴庫站因感冒發燒無緣獎牌但李智凱仍認為是一次很好的學習機會。（記者簡榮豐攝）

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