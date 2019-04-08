中職》BT21球衣問世 女兒國召喚全猿女兒

全猿主場將在4月20日、4月21日進行上半季四月第二個主題趴「女兒國」。（桃猿隊提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕全猿主場將在4月20日、4月21日進行上半季四月第二個主題趴「女兒國」，全猿主場打造成女兒國，齊天大聖面對女兒國這回不冒險，而是打造全猿女兒的國度，女性主題的理想樂園即將呈現，女兒國六大護法出列，大護法請到BT21宇宙明星降臨，女孩主題日即將到來。

BT21是世界級全新概念的卡通角色系列。八個卡通角色各有其個性，KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY以及宇宙機器人VAN在近年襲捲大家的生活，四處可見，是八位充滿魅力的個性化角色。

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Lamigo將推出KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY與VAN各一式設計款球衣，是Lamigo今年大型的創意企畫。4月20日及21日兩天賽前，女性朋友進場憑該場內野門票可免費兌換BT21角色開扣式球衣「TATA」乙件，球團並預告下半季指定平日主場賽前將開送BT21其他款球衣（下半季活動場次待公布）。Lamigo桃猿隊破天荒在例行賽主辦送球衣，要創造最多女性湧進全猿主場的紀錄。

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