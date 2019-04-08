網球》三太子盃布袋戲抽籤 謝政鵬幸運抽「冠軍」

三太子網賽點燃戰火，賽前記者會前，曾獲澳網亞軍的巴格達提斯和「台灣一哥」莊吉生把玩布袋戲。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金15萬美元（約463萬台幣）加住宿招待的2019華國三太子男網挑戰賽，賽前記者會主打在地宮廟文化，不但安排布袋戲表演，還讓國內外名將抽籤試手氣，結果謝政鵬幸運抽中「冠軍（Champion）」上上籤，讓單、雙打出擊的「A鵬」頻呼：「好開心！希望真的靈驗。」

三太子盃主辦單位別具巧思，特地讓再度訪台的2006年澳網大滿貫男單亞軍、賽普勒斯老將巴格達提斯（Marcos Baghdatis）與法籍「金牌主審」馬利亞（Pascal Maria）共同體驗掌中戲樂趣。大會還安排抽籤卜卦，由巴格達提斯、新「寶島一哥」莊吉生、謝政鵬和許育修等參賽選手輪番嘗試，上午單打會外賽直落2獲勝的謝政鵬抽到「冠軍籤」，好采頭樂得他笑開懷。「A鵬」不但拿到單打會內門票，也期許繼2016年雙打封王後，為自己和地主再度留下金盃。

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三太子網賽點燃戰火，台灣一哥莊吉生（右起）與許育修、謝政鵬將力抗曾獲澳網亞軍的巴格達提斯等國外高手。（記者林正堃攝）

我國網協秘書長劉中興表示，本屆首度移師國際規模的台北市網球中心，希望提供選手和觀眾高規格、高品質賽事體驗，考量4月天氣不穩定，也決定選擇室內場地舉辦，以免受下雨影響延誤。民眾入場方式則與前兩年相同，必須捐贈指定發票，除比賽現場購買兌換券的發票，也可持華國大飯店3至4月有效發票抵換。

巴格達提斯和莊吉生把玩布袋戲。（記者林正堃攝）

劉中興。（記者林正堃攝）

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