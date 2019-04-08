足球》輸球崩潰？厄齊爾竟把外套丟向敵方主帥（影音）

MESUT OZIL THREW HIS JACKET AT UNAI EMERY LMFAO. pic.twitter.com/XRJUXA0ZIV — Bad Football Takes （@badtakesfooty） 2019年4月7日

〔體育中心／綜合報導〕兵工廠昨在客場以0：1不敵艾佛頓，值得注意的是，槍手隊長厄齊爾（Mesut Ozil）疑似不滿艾佛頓主帥席爾瓦（Marco Silva）在場邊頻頻碎念，竟直接把外套往他身上丟去，險些釀成衝突。

比賽回到下半場，兵工廠後衛穆斯塔菲（Shkodran Mustafi）對艾佛頓前鋒勒溫（Dominic Calvert-Lewin）的犯規較粗暴，引來雙方總教練的唇槍舌戰。此時，坐在替補席上的厄齊爾突然將身上的外套丟向席爾瓦，以厄齊爾的EQ來說，這個動作相當少見。

請繼續往下閱讀...

身為兵工廠隊長，厄齊爾昨天的表現相當低迷，整場比賽沒有射門，沒有創造出進球機會，甚至也沒有造成任何─次犯規，此役輸得確實不冤枉。兵工廠目前以19勝6平7敗、63積分暫居第4，若想取得歐冠資格，接下來的比賽場場都是關鍵。

兵工廠隊長厄齊爾。（路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/