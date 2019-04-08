MLB》光芒教頭神調度 這舉動讓球隊守下勝利

光芒總教練凱許。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒總教練凱許（Kevin Cash）再度祭出驚人調度，在今天的比賽裡，凱許將左投寇拉瑞克（Adam Kolarek）移防至一壘，好讓他繼續留在場上，面對後面的左打者。

pic.twitter.com/sFl9eb5gqE — Tampa Bay Rays （@RaysBaseball） 2019年4月7日

光芒官方推特還放上了寇拉瑞克防守一壘的照片。

其實去年凱許就常常有這樣驚人的調度，去年在光芒對上國民時，他就曾讓阿瓦拉多（Jose Alvarado）先守一壘一個人次後再上投手丘投球，還有一次面對洋基時讓羅莫（Sergio Romo）防守三壘等等策略都讓球迷驚呼連連。

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這個調度發生在第七局，凱許換上右投羅伊（Chaz Roe）解決右打的朗格利亞（Evan Longoria）後，接著再讓寇拉瑞克面對接下來的兩名左打，而寇拉瑞克解決了一名左打，但被克勞佛（Brandon Crawford）擊出安打，於是凱許將寇拉瑞克換下，由卡斯提歐（Diego Castillo）守下這個半局，最後光芒也以3:0赢下了這場比賽。

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