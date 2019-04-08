新加坡賽》中國一二姐都缺席小戴利多 林丹拚冠卻有難度

戴資穎今年新加坡賽籤運不錯，一直要到8強才會碰上種子選手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／台北報導〕超級500新加坡羽球公開賽將在4月10日點燃戰火，上週在大馬公開賽風光締造三連霸的球后戴資穎本屆名列大會頭號種子，首輪要碰上世界排名第11的華裔美籍女將張蓓雯，若連過兩關打進八強，遇上的種子選手可能是南韓一姐成池鉉，在四強可能遇上宿敵、泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon）或日本好手山口茜。

其他女單世界排名前10高手，包括印度好手賽娜、辛度，日本名將奧原希望以及去年衛冕軍高橋沙也加，也都有報名此站賽事，不過皆被列在籤表下半區，而中國女單排名最高的陳雨菲、何冰嬌此站則都缺席，由前一姐李雪芮領軍出戰。



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男單方面，名列大會男單地2種子的我國一哥周天成首輪要對手將是從資格賽晉級的球員；王子維首戰則要強碰印尼一哥金廷，而上週在大馬公開賽擊敗中國同胞諶龍稱王的「超級丹」林丹，首戰就得碰上前丹麥前球王安賽龍（ Viktor Axelsen），想要背靠背奪冠恐怕不容易。

林丹首戰就得碰上前丹麥球王，想拚背靠背封王恐怕不容易。（資料照，美聯社）

至於男雙，廖敏竣／蘇敬恆首戰將碰上名列第3種子的嘉村健士/園田啟悟日本組合，盧敬堯／楊博涵首輪也將迎戰同樣來自日本的小林優吾／保木卓朗，今年開始在國際賽合拍的李洋／王齊麟此站缺席。女雙則有張淨惠／楊景一組參賽，混雙這次則是無人出賽。

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