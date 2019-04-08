羽球》戴資穎連霸全台High翻天 愛爾達收視再創高峰

戴資穎在馬來西亞羽球公開賽女單強勢衛冕封后。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕現任世界球后戴資穎於馬來西亞羽球公開賽女單強勢衛冕封后，再度掀起全台收視熱潮！據統計小戴週末決賽期間，愛爾達電視收視最高達到將近1的高收視率，再度創下同時段之首，足見其超旺人氣。

愛爾達體育家族即時與國人分享戰況，YouTube與Facebook的短片總觀看數，於短短4天內突破200萬人次，其中小戴決賽直落二擊敗日本強敵山口茜、締造賽史近13年來首見女單三連后的奪冠影片，更躍居YouTube台灣區發燒排行榜第9名，成為現今最夯的短片之一。

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其實小戴早在2013年就拿過大馬賽女單冠軍，加上如今三連霸，生涯四度封后格外風光，全台球迷透過愛爾達現場實況轉播，都見證歷史性時刻。本週小戴轉戰超級500新加坡公開賽，力拚連兩站横掃金盃，賽事場場關鍵、精彩可期，愛爾達體育3台將從4月12日八強賽起現場直播，歡迎全台球迷繼續為戴后集氣加油。

戴資穎霸氣擊退山口茜封后，讓電視機前的觀眾也熱血沸騰。（BadmintonPhoto提供）

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