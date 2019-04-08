羽球》還在等李宗偉復出！ 林丹仍堅信宿敵將健康回歸

「亦敵亦友」的林丹與李宗偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的中國好手「超級丹」林丹在馬來西亞公開賽一路過關斬將，決賽逆轉同胞諶龍封王，在睽違335天後終於重新嚐到奪冠的滋味，賽後他從仍在復健中的大馬好手李宗偉手上接下支票，受訪提到昔日宿敵時，林丹篤定地表示「我們一定會在賽場上見面」。

兩位傳奇名將生涯交手次數多達40次，他們三度在奧運上對決，前兩次都由林丹擊敗李宗偉奪下奧運金牌，第三次李宗偉於里歐奧運四強賽擊敗林丹，當時的「林李對決」相當令人感動，不過李宗偉在決賽輸給中國好手諶龍，無緣生涯奧運首金。

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李宗偉去年因為罹患鼻咽癌休息至今，今年大馬公開賽也來不及回歸，之前林丹曾向他喊話，希望還有機會和他交手，而李宗偉在看到林丹「深情告白」後，也感動回應，表示自己也和林丹有同樣的期盼，更形容對方是「這輩子最偉大的對手」。

林丹（右）終結2年大賽冠軍荒，大馬名將李宗偉（左）現身頒獎台頒發支票。 （美聯社）

一直都沒有機會見面的兩人，在昨天下午的頒獎典禮上終於同框，林丹賽後接受中媒《廣州日報》採訪時透露，李宗偉先恭喜他奪冠，還稱讚他打得​​好，「說我們一定會在球場上見面的！」

而林丹在頒獎也被拍到與李宗偉「咬耳朵」，林丹事後也透露他是想跟李宗偉相約新加坡見，可惜李宗偉仍無法參賽，但林丹也再次強調，他認為李宗偉一定能夠健康回歸。

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