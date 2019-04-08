網球》「小胖」楊宗樺重砲射日 華國三太子盃開胡

「小胖」楊宗樺晚間「重砲射日」搶頭香。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金15萬美元（約463萬台幣）加住宿招待的2019華國三太子男網挑戰賽開打，「小胖」楊宗樺晚間「重砲射日」搶頭香，6：4、6：3解決日本對手越智真，開胡挺進單打32強，週二得與澳洲第12種子達克沃斯爭奪16強門票。

世界男單排名278的楊宗樺，現為「台灣二哥」，28歲的他初登場強轟5記愛司，沒出現任何被破發點，還3度突破暫居全球352席的越智真發球局，「小胖」強勢打法一路壓制，不到1小時直落2速戰速決，也讓他對接下來力抗「澳客」更有信心。

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守土有責的「小胖」，自認近來調整甚佳，狀態應是近5年來最好，「先前有多模擬比賽打法，現在也蠻享受臨場的心情。」過去他給自己訂了兩年時間，若打不好就要退休，如今「小胖」則說：「其實這兩年沒想像中好，還好夠熱愛網球，不然很難熬下去。希望今年能打進其餘大滿貫賽，不然明年可能就捨棄單打轉攻雙打。」

楊宗樺輕鬆解決對手晉級。（記者林正堃攝）

楊宗樺。（記者林正堃攝）

日本選手越智真不敵楊宗樺吞敗。（記者林正堃攝）

越智真。（記者林正堃攝）

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