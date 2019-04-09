MLB》小熊巴耶茲神打擊 球落地照樣揮安（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天在主場對上海盜，2局下小熊開啟大局，單局打進6分，其中明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）為了不要被三振，將棒子甩出去碰到球，卻意外形成飛越游擊後方的安打，帶有1分打點。小熊終場以10：0痛宰海盜。

2局下2出局後，小熊戴斯卡索（Daniel Descalso）靠失誤上二壘，海沃德（Jason Heyward）獲故意保送，攻占一、二壘，輪到小熊王牌投手萊斯特（Jon Lester）打擊，他敲出帶有1分打點的二壘安打，索布里斯特（Ben Zobrist）、瑞佐（Anthony Rizzo）先後敲安，小熊再得3分。

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輪到巴耶茲打擊時，他在2好球沒有壞球的情況下，對方投一顆84.2英哩的外角曲球，巴耶茲為了避免被三振，把球棒甩出去碰到球，卻形成飛越游擊後方的小飛球形成安打，帶有1分打點，巴耶茲上壘後還雙手一攤。

下棒史瓦伯（Kyle Schwarber）敲滾地球，靠對方游擊失誤，讓小熊再添1分。第2局小熊灌進6分，奠定勝基。最後就以10：0大勝。

此外，小熊先發萊斯特因滑回本壘時受傷，僅投2局就退場，但小熊牛棚4名投手接力好投，完封海盜。勝投由後援2局無失分的布拉契（Brad Brach）獲得。

海盜先發投手泰倫（Jameson Taillon）僅投2局被敲4安，失掉6分都是非自責，吞下本季第2敗。

巴耶茲丟棒敲安。（今日美國）

巴耶茲丟棒敲安。（美聯社）

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