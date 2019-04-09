日職》曾犯下「史上最大惡行」 前兄弟洋投巴比諾有話要說

〔體育中心／綜合報導〕前兄弟洋投、後來轉戰日職巨人隊的巴比諾，曾在1998年對阪神比賽中對裁判丟球，還被日本媒體稱為「史上最大惡行」，近日巴比諾接受日本電視台採訪澄清，當年不是針對主審，「我是把球還給球童。」

巴比諾曾於1994與1995年兩個球季效力於中職兄弟象，幫助兄弟完成第一次三連霸，96年轉戰日職讀賣巨人，第一年就繳出16勝佳績，卻也因為他的火爆脾氣，成為球團管理高層眼中的頭痛人物。

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1998年7月31日巨人對阪神之戰，先發的巴比諾狀況不佳，被陳大豐轟了兩發全壘打，在被當時巨人監督長嶋茂雄換下場走回休息區途中，巴比諾因為對好球帶判決不滿，回頭往主審的方向丟了速球，並引起大亂鬥。巴比諾最後被禁賽長達半年，並在2000年球季結束旅日生涯。

巴比諾現在在祖國多明尼加經營棒球學校，近日日本節目的製作單位跑到當地採訪，給他看了當時的影片，巴比諾回應：「我不是在對主審投球，我那是把球丟還給球童。」

他還表示：「亂鬥中有動手的只被禁賽10天，我只是投球而已就被禁半年。」不過他也承認，這真的是不好的行為，並用日文說了：「抱歉！」

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