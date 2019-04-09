MLB》49億重砲戴維斯超慘 創史上最難堪紀錄

戴維斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯砲手戴維斯（Chris Davis）今天對上運動家，前四打數都沒有敲出安打，從去年9月14日至今已經是連續48打數沒有敲安，創下大聯盟史上最糟紀錄。

戴維斯此戰之前，已經是連續23打數沒有安打，僅選到1次保送上壘，另有2分打點。今天面對運動家先發投手艾斯查達（Marco Estrada），戴維斯首打席敲平飛球出局，第二打席則是打出左外野飛球遭到接殺。

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而第三打席，戴維斯面對運動家後援投手佩提特（Yusmeiro Petit），他敲出左外野深遠飛球，仍遭對手接殺出局；第四打席，戴維斯站著不動吞下三振。

若從去年9月14日算起，戴維斯已經是跨季48打數未敲安（包含吞27次三振），超越前道奇內野手維列斯（Eugenio Velez）在2011年創下的連46打數沒有安打的紀錄。

2016年和球隊簽下7年1.61億美元（約新台幣49億）的大約後，戴維斯的打擊表現大幅下滑，上季繳出生涯最糟的0.168打擊率，另有16轟、49分打點，長打率僅0.296，整體攻擊指數為0.539，長打能力也不如過往威猛。（更新時間：0929）

戴維斯。（法新社）

金鶯球迷舉著「0-46」的標語。（今日美國）

金鶯球迷舉著標語。（法新社）

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