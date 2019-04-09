MLB》繼續叛逃之路！川普政府認定 古巴、大聯盟協議不合法

川普政府阻止美國與古巴棒協簽訂協議，讓棒球員合法登陸大聯盟。圖為洋基隊古巴籍投手查普曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年12月，大聯盟才宣布與古巴棒協正式締結歷史性協議，讓古巴球員未來不必再叛逃，但《ESPN》今天報導，美國川普政府認為古巴棒協屬於古巴政府的一部分，以違反聯邦交易法為由，終結了這項協議。

原本大聯盟將比照日本、南韓和台灣，與古巴達成入札制度，古巴棒球員終於不必再叛逃，可以循合法的管道加入大聯盟，一圓美夢。

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古巴棒協上週發表有資格與大聯盟球團接觸的34人名單，這些球員可以獲得百分百的簽約金收入，而球團還會另外給予古巴棒協25%的入札金。

不過美國財政部外國資產控制室上週也發信給大聯盟，指出古巴棒協也是古巴政府一部分，如此等同金援古巴政府，違反聯邦貿易法。美國國家安全顧問波頓（John Bolton）周日在推特上指出：「古巴想利用棒球員當經濟棋子，販賣他們打棒球的權利給美國大聯盟。」

美國大聯盟官方告訴《ESPN》，他們的目的是讓古巴球員結束來到大聯盟的危險交通途徑，他們正努力與政府官員求見，但還未取得回音。

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