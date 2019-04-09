NBA》球員們公認 雷霆魏少、勇士D.格林最過譽

雷霆明星後衛魏斯布魯克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《The Athletic》公布調查，勇士球星D.格林（Draymond Green）、雷霆明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook），這兩人是球員們公認最過譽的選手。

《The Athletic》進行球員間匿名投票，誰是最過譽的選手？共有47人參與投票，其中D.格林、魏斯布魯克兩人各獲得17％的得票率，是球員們間公認最被高估的選手。

請繼續往下閱讀...

此外，七六人J.巴特勒（Jimmy Butler），和灰狼球員湯斯（Karl-Anthony Towns）、威金斯（Andrew Wiggins），在最被高估的項目中也各獲得6.3％的得票率。

魏斯布魯克本季至今繳出場均23分、11籃板、10.7次助攻，將成為史上首位連3季場均「大三元」的球員。但魏斯布魯克這個賽季投籃狀況欠佳，其三分球命中率為28.6％，是自2009-10年來最差，而他的罰球命中率只有65.7％創生涯最糟。

而D.格林本季的表現下滑，三分球命中率僅28.5％是自2013-14年球季以來最差，場均7.5分、7.3籃板、7籃板皆比上個球季退步，其中場均得分是自2014-15年以來，首次未達雙位數。

勇士球星D.格林。（資料照，美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/