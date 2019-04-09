MLB》霍金斯雙響威震天 費城人險勝國民（影音）

霍金斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在主場市民銀行球場與國民展開三連戰，靠著三發全壘打以及牛棚連番封鎖之下，以4：3搶下系列戰首勝。

國民靠著鈴木清（Kurt Suzuki）在第二局的兩分砲先馳得點，而費城直到第四局才突破國民先發桑契斯（Aaron Sanchez），靠賀雷拉（Odúbel Herrera）敲出本季首轟的兩分砲追平比數。

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第六局費城人當家第四棒霍金斯從桑契斯手上揮出超前比分的陽春彈，在第八局又砲擊米勒（Justtin Miller）將領先擴大到兩分。國民第九局靠著狀態擊為低迷的前明星二壘手多齊爾（Brian Dozier）敲出陽春砲，但最終仍以1分飲恨。

霍金斯在開季以來九場比賽敲出五發全壘打，攻擊指數高達1.446，費城拿下本季第7勝，在戰況詭譎多變的國聯東區暫居首位，而國民則是吞下賽季第五敗，勝率落得低於五成。

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