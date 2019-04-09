MLB》再飆好投！田中將大鎖天敵 紐媒：太棒了（影音）

Tanaka making light work of White. pic.twitter.com/R7o2NIPZC5 — Jomboy （@Jomboy_） 2019年4月9日

〔體育中心／綜合報導〕洋基日投田中將大今力抗例行賽生涯投最糟糕的天敵太空人隊，先發6局僅被敲3支安打，失掉1分，雖然牛棚砸鍋無緣奪勝投，表現獲紐約媒體一致肯定。

請繼續往下閱讀...

田中將大賽前面對太空人隊，先發5場0勝2敗，防禦率高達8.87，為面對所有球隊中最糟糕，但此役前三局僅被敲1支安打，4局下才被「小巨人」艾圖維（Jose Altuve）轟出陽春砲，失掉唯一分數。

Jose Altuve just took one off of the train tracks — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） 2019年4月9日

雖被小巨人砲轟，田中在6局下成功復仇，0出局一二壘有人危機讓他擊出差點形成雙殺的滾球，隨後連續解決三四棒柏格曼（Alex Bregman）、布蘭特利（Michael Brantley）安全下莊，漂亮完成投球工作。

可惜田中在3：1領先獲勝投資格退場後，牛棚接手砸鍋，7局下遭追成3：3平手，田中生涯對太空人勝投還是無緣開張，洋基最終以3：4遭逆轉吞敗。

田中此役先發6局，僅被敲3支安打，送2次保送和3次三振，失掉1分，本季防禦率僅1.47，雖無緣勝投，表現獲紐媒一致肯定。洋基隨隊記者Erik Boland說，「田中表現太棒了。」洋基電台播客Max Wildstein更在推特說，「田中我愛你！」

田中將大再飆優質先發。（今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/