MLB》再飆好投！田中將大鎖天敵 紐媒：太棒了（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基日投田中將大今力抗例行賽生涯投最糟糕的天敵太空人隊,先發6局僅被敲3支安打,失掉1分,雖然牛棚砸鍋無緣奪勝投,表現獲紐約媒體一致肯定。

田中將大賽前面對太空人隊,先發5場0勝2敗,防禦率高達8.87,為面對所有球隊中最糟糕,但此役前三局僅被敲1支安打,4局下才被「小巨人」艾圖維(Jose Altuve)轟出陽春砲,失掉唯一分數。

Jose Altuve just took one off of the train tracks