MLB》主場開幕爆打海盜 小熊大勝破紀錄

史瓦柏與巴耶茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕結束連九場客場作戰的小熊隊今天終於迎來了他們本季主場首戰，靠著海盜防守頻頻出包以及火力流暢串連下，以10：0擊敗海盜，創下隊史開幕戰最大勝分紀錄。

去年拿下95勝的小熊在今天賽前只有2勝7敗，「回到芝加哥的今天很棒，」小熊隊的游擊手巴耶茲（Javier Baez）說。「球迷們、贏球，我們的牛棚今天都很棒。希望這能讓我們回到正軌。」

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後援投手金茲勒（Brandon Kintzler）則表示：「這是一次非常漫長的旅行，會讓人有很多消極的情緒。終於回到主場得到掌聲是件好事。」

小熊在第二局就靠著海盜單局2失誤還有4支安打單局攻下6分。主力左外野手史瓦柏（Kyle Schwaber）也在四局下半敲出兩分砲。雖然先發投手列斯特（Jon Lester）因腿筋傷勢提前退場，不過小熊後援合力繳出7局無失分的優異表現。

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