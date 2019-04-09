日職》開打兩週砲聲隆隆 羅德全壘打數竟成第二多

羅德洋砲萊爾德（中）。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒從開打3月29日開打至今，12支球隊各打了9場比賽，全壘打數共有119轟，比去年同期的80轟還要多。其中，最大的驚奇就是羅德隊，補進洋砲萊爾德（Brandon Laird）後，團隊18轟是全日職第二多。

《體育報知》報導，各隊至今都打了3次三連戰，全壘打數卻有急增現象，中央聯盟從去年同期的41轟，增至55轟；而太平洋聯盟從去年同期的39轟，增加至64轟。

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丸佳浩。（圖片取自讀賣巨人臉書）

讀賣巨人目前以團隊12轟居全央聯最多，季前網羅的兩屆中央聯盟MVP丸佳浩，以及前央全壘打王葛雷諾（Alex Guerrero）、巨人新生代砲手岡本和真，這三位各有3發的全壘打；坂本勇人也有2轟，龜井善行則有1轟。

而洋聯方面，軟銀去年同期才6轟，但今年球季開打至今已經有19轟。其中，目前全壘打最多的是游擊手今宮健太的4轟，他生涯單季最多轟是2017年的14轟，今年球季有望能打出新高；此外，軟銀隊去年整季出202轟是全日職最多。

去年團隊只有78轟的羅德，本季補進萊爾德後，團隊長程火力爆發，至今18轟是全職第二高。萊爾德一人就有6轟，中村獎吾也有5轟，加藤翔平則有4轟，角中勝也2轟。

不過，羅德團隊投手防禦率高達6.35是全12支球團最糟，因此戰績3勝6敗，和歐力士並列洋聯第五。

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