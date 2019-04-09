MLB》連續47打數無安打有多難辦到？ 專家這麼說

戴維斯打破連續打數無安打紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕拿過兩屆全壘打王的金鶯重砲戴維斯（Chris Davis）今天達成連續47打數無安打，創下大聯盟史上最長紀錄，之後2個打席又遭到三振，目前連49打數無安打紀錄仍在持續中。

今天賽前，戴維斯大聯盟12年生涯共有5250打席，累積打擊率2成37，對此《FanGraphs》作家Devan Fink在推特算出，一個擁有這樣打擊率的打者要47支0的機率只有0.0003%，也就是每100萬個機會才會發生3次，底下球迷留言：「CD真是個幸運兒」。

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戴維斯的狀況這麼差，為什麼硬要擺他上場？金鷹總教練海德（Brandon Hyde）賽前回應：「我昨天賽後跟他談過了，他今天真的很想上場。」

海德說：「我也深思熟慮了，我不想試著掩飾他的掙扎，我跟他把這件事拿出來談，我也很欣賞這麼做。他有幾個打席打得不錯，但就是沒安打，我了解球迷的感受，我也是很想看到他打得好的那個人。」

在破了連續打數無安打紀錄後，戴維斯目前也有連續56打席無安打紀錄，接下來要挑戰的是Tony Bernazard在1984年締造的連續57打席紀錄。

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