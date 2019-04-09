MLB》道奇7億冠軍後援又砸鍋 紅雀逆轉收二連勝（影音）

凱利。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天作客聖路易與紅雀展開四連戰。紅雀在六局下半靠著道奇隊後援凱利（Joe Kelly）狀況不佳，順利反超比分，以4：3打敗對手取得二連勝。

紅雀先發投手米可拉斯（Mile Mikolas）分別在第一和第五局遭遇控球亂流，這兩局一共出現三次觸身球保送，不過最後仍跌跌撞撞地完成一場優質先發。道奇先發柳賢振在第一局就遭逢紅雀第四棒歐蘇納（Marcell Ozuna）兩分砲砲擊，而他也因復股溝傷勢提前退場。

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道奇在第五局靠席格（Corey Seager）的適時安打取得領先，卻發生跑壘失誤遭到雙殺，未能擴大領先。

紅雀在第六局下半首位打者卡本特（Matt Carpenter）率先安打上壘，道奇換上休季以3年2500萬美元（約7.7億台幣）延攬入隊的凱利上場救援，結果凱利接連送出保送安打和暴投讓紅雀要回領先優勢直到終場。

去年身穿紅襪球衣、在季後賽扮演關鍵角色，甚至在封王戰投出連3K的凱利，今年轉戰道奇出賽5場已有3次救援失敗，自責分率高達13.50。

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