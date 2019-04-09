MLB》連47打數無安打破紀錄瞬間… 主場球迷反應令人意外（影音）

Chris Davis is now 0-47 dating back to last season, breaking a MLB record for longest hitless streak pic.twitter.com/C9H8Pjodfp — Baseball Bros （@BaseballBros） 2019年4月9日

〔體育中心／綜合報導〕金鶯49億野手戴維斯（Chris Davis）今對運動家5打數無安打，以連續49打數無安打刷新大聯盟紀錄。即便締造如此難看紀錄，甚至金鶯未來還要支付他3年6900萬，破紀錄的瞬間，球迷反應令人出乎意料。

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戴維斯在5局下擊出左外野飛球出局，確定以47打數無安打締造紀錄瞬間，有別於前幾戰滿滿狂噓，部分金鶯球迷們竟然給予掌聲，甚至還有人「起立鼓掌」，似乎想要給跌落到谷底的戴維斯鼓勵一下。

事實上，賽前有金鶯球迷在網路號召「不要噓戴維斯」，表示沒人比戴維斯更難受，一味噓他只會讓事情變得更糟，應該要在球場給予鼓勵，幫他脫離低潮。

果真今在球場中，戴維斯頻頻獲得掌聲和鼓勵。巴爾的摩電台主持人Mark Viviano表示，「今天球場集結一群人以同情、鼓勵為出發點的球迷，給了戴維斯掌聲和歡呼，讓人想到少棒場邊家長給掙扎的小朋友鼓勵，只希望他們敲出那一支安打，溫馨。」

戴維斯連續49打數無安打打破大聯盟紀錄。（法新社）

雖然有鼓勵的人，但也有酸民在球場上高舉「0-47」的看板噓戴維斯。（法新社）

大螢幕寫著戴維斯打擊率0。（法新社）

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