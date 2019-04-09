NBA》小兒子參加同志遊行公開出櫃 魏德的回應被讚爆

魏德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火球星魏德（Dwyane Wade）最近忙著帶隊爭取東部季後賽最後一席，但他同時也展現一個好爸爸風範，他的11歲小兒子Zion在週日參與了位於邁阿密海灘的同志大遊行，並公開出櫃，魏德在IG上對小兒子出櫃的舉動作出回應，獲得網友讚爆。

魏德與前妻生下了兩個兒子，離婚後孩子跟著魏德生活，後來魏德與現任妻子尤妮恩（Gabrielle Union）結婚，尤妮恩對兩位小孩子視為己出，日前也跟著一起參加同志遊行，另外大兒子也陪同。

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魏德人正在多倫多與暴龍隊比賽，不過他在個人IG上貼了兒子與老婆在遊行中的合照，寫下：「我們驕傲地支持彼此！」、「這是全家人的事情」、「Zion擁有他的啦啦隊，我真希望我也在那裡看著你的笑容，孩子！」

魏德的小兒子Zion與現任妻子尤尼恩。（取自IG）

魏德的兩位兒子合照。（取自IG）

魏德全家。（取自IG）

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