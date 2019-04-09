MiLB》王維中登板救火 後援3局賞3K無失分好投

王維中。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家3A台灣左投王維中今天後援登板，面對教士3A，他投3局送出3次三振，沒有失分。而球隊則以10：9拿下勝利。

第5局下教士3A2出局攻占二、三壘，王維中上場救火，三振左打的A.艾倫（Austin Allen），化解失分危機。第6局、第7局都沒被擊出安打，直到第8局被敲2安後，在2出局的情況下退場，隊友Brian Schlitter也用三振化解危機。

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總計王維中3局投球，被敲2安，送出3次三振，另丟出1次觸身球。至今出賽2場，防禦率降到1.93。

張育成。（資料照，今日美國）

印地安人3A台灣選手張育成今天守游擊、打第六棒，面對紅人3A，4打數沒有表現，吞下2次三振，小聯盟開季至今打了5場，張育成的打擊率僅0.111。

而印地安人2A台灣選手朱立人今打第五棒，擔任先發捕手，4打數沒有表現，本季首安尚未開張，打擊率仍是「0」。

朱立人。（資料照，今日美國）

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