MLB》49支0！戴維斯太慘 最快下場破陳偉殷紀錄

金鶯重砲戴維斯跨季連49打數沒有安打，刷新大聯盟紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯重砲戴維斯（Chris Davis）今天面對運動家的比賽，5打數沒有表現，吞下2次三振，本季至今28支0，跨季連49打數沒有安打，刷新大聯盟紀錄。戴維斯最快下場比賽，就有機會追平陳偉殷的連續51打數無安打紀錄。

戴維斯從去年9月14日至今，跨季49打數未敲安，超越前道奇內野手維列斯（Eugenio Velez）在2011年創下的連46打數沒有安打的紀錄，創下非投手的連續無安打紀錄。

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此外，戴維斯已經是跨季連續56打席未敲安，距離1984年的前印地安人選手Tony Bernazard的連57打席，僅差1打席。

馬林魚台灣左投陳偉殷曾創下連續51打數沒有安打的紀錄。（資料照，美聯社）

台灣投手陳偉殷曾創下連51打數沒有敲安的紀錄，而戴維斯僅差2打數就能追平；而小熊投手萊斯特（Jon Lester）曾創下連66打數未敲安，前8季安打數掛零，生涯首安直到2015年才出現。另外，萊斯特在今天對海盜的比賽，還敲出帶有1分打點的二壘安打，本季3打數已有2安。

金鶯重砲戴維斯的打擊率還是「0」。（法新社）

《ESPN》指出，戴維斯在這跨季49打數沒有安打中，有29次遭到三振（20次揮空、9次站著吞K）；有7次高飛球、6次平飛球、6次滾地球出局，有1次是野手選擇。

《ESPN》列出，從去年9月15日到今年的4月7日之間，投手們打了75支安打，這段期間敲最多安的選手是耶利奇（Christian Yelich）和倫登（Anthony Rendon），兩人各有36支安打；另外耶利奇在這段期間共有12轟、35分打點。

金鶯重砲戴維斯跨季連49打數沒有安打，刷新大聯盟紀錄。（今日美國）

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