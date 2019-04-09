MLB》驚！大聯盟去年判錯3萬4000顆球 資深主審錯更多

紅襪強棒貝茲被判決三振後超不滿。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據波士頓大學教授Mark T. Williams今日發表的論文研究，大聯盟去年球季共有3萬4294顆球被判錯，平均一場會有14顆球、一局平均1.6顆球被判錯，並有55場比賽的最後一球是以不正確的好壞球判決結束。

論文中還研究2008年到18年球季的好壞球判決，發現當打者取得2好球後，下一球主審誤判的機率高達29%，足足是其他的球數15%誤判率的兩倍之多。

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好球帶右上角和左上角則是裁判容易判錯的熱區，分別有27%和26.8%誤判的機率，右下角則分別是18.3%、左下角14.3%。

另外研究還發現，年輕的主審比較少誤判，研究過去11年球季，算出最佳的前10名裁判平均年齡僅33歲、年資2.7年，誤判率8.94%；最差的10位裁判平均年齡56.1歲、年資20.6年、誤判率10.88%。

大聯盟2008-18年球季誤判最少的前10位裁判。（取自波士頓大學）

大聯盟2008-18年球季誤判最多的前10位裁判。（取自波士頓大學）

然而，誤判率高似乎不影響擔任季後賽的吹判任務，以去年為例，10位誤判最少的裁判都沒有被選入吹判世界大賽，去年誤判率最高和第二高的Ted Barrett（54歲）、Joe West（67歲）則是擔任世界大賽吹罰。

大聯盟去年球季誤判最少的前10位裁判。（取自波士頓大學）

大聯盟去年球季誤判最多的前10位裁判。（取自波士頓大學）

去年大聯盟共有89名裁判，全體都是男性，平均年齡46歲、年資13年，每人平均一年要參加112場比賽、擔任28場主審、觀看4200顆好壞球判決。

論文結論呼籲大聯盟應勇於變革，引進高科技輔助工具及多招募年輕裁判是重要的環節，想像一下一年少了3萬次錯誤判決，球迷也可以更加關注優秀的年輕裁判、以及為經得住時間考驗的資深裁判們喝采，就像為那些表現優秀的老將球員喝采一樣。

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