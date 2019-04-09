網球》謝政鵬重返傷心地哭紅眼 三太子盃完成與女友約定

「A鵬」謝政鵬重返傷心地當眾落淚。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金15萬美元（約462萬台幣）加住宿招待的2019華國三太子男網挑戰賽，「A鵬」謝政鵬重返傷心地當眾落淚，畢竟他已完成與往生女友的約定。

「其實沒有很想回到這裡，會想起很多我們的回憶。」賽前感冒的謝政鵬，賽後淚水又潰堤，「要不是她那句話，我也不想回來。但能夠拚到會內賽，也沒有遺憾了。」「A鵬」女友張恒綿兩個月前車禍逝世，當初兩人就在台北網球中心相識，原本內心抗拒回到傷心地，但為了女友生前想看他打單打的心願，他在三太子盃生涯首度從會外殺進會內，雖然今日止步首輪，至少沒留遺憾，「把最後心願完成了。」

請繼續往下閱讀...

28歲的謝政鵬專攻雙打，其實單打排名無法參與會外賽，特地感謝我國網協理事長廖裕輝提供外卡，讓他睽違兩年再度挑戰單打。昨「A鵬」先在會外賽挾7：6（12：10）、7：5爆冷擊退英國克萊恩（Brydan Klein）而晉級；無巧不巧，會內賽原訂對手退出，今再度與替補的老冤家克萊恩狹路相逢，但以3：6、5：7讓對方討回顏面。

先前女友出事時，謝政鵬正在歐洲奮戰，到如今情緒依舊很難調適平復，坦承仍未走出傷痛的他紅著眼眶說：「現在還是睡不好，失眠就騎著youbike到處晃，如果不是她那句話不會回來。」接下來「A鵬」與印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungkat）仍有雙打賽事，「台印聯軍」也是頭號種子。

「A鵬」謝政鵬重返傷心地當眾落淚。（大會提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/