MLB》瘋邦無安打遭游擊新星開轟粉碎 教士逆轉巨人（影音）

小塔提斯。（左，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天作客舊金山巨人，巨人王牌「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）先盛後衰，單場被敲兩發全壘打掉4分，加上教士代打雷耶斯（Franmil Reyes）開轟建功，讓教士以6：5險勝巨人。

邦賈納前四局未被敲任何一支安打，投出3次三振，但第五局先保送哈斯默（Eric Hosmer）上壘後，被百大新秀第二名的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）轟出左外野方向兩分砲，無安打比賽破功。第六局再被邁爾斯（Wil Myers）敲出陽春彈。

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第七局邦賈納續投，不過沒有解決任和一人，留下兩個跑者退場。而接替他的Reyes Moronta反倒被雷耶斯代打敲出兩分砲。教士二年級先發左投洛爾（Eric Lauer）表現不俗，投六局送出8次三振，但在滿壘時慘遭皮拉爾（Kevin Pillar）敲出滿貫砲，整場丟掉5分，最後靠著雷耶斯的逆轉兩分砲拿下勝投。

教士最後派上葉茲（Kirby Yates）關門，他以一局2K沒失分的表現拿下本季第6次救援成功。目前教士戰績是7勝4敗，在分區僅次長年的龍頭道奇隊一場勝差，而巨人3勝8敗則與去年打進分區系列戰的洛磯並列墊底。

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