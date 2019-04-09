MLB》英卡納西恩生涯二度「單局雙響」 成史上第五人

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）今天上演「單局雙響砲」，進帳4分打點，幫助球隊單局灌進8分，水手最後在客場以13：5大勝皇家。這是英卡納西恩生涯第二次單局兩轟，成史上第五人。

水手前5局打完以4：4戰成平手，6局上水手打線爆發，英卡納西恩先敲超前陽春砲，接著高登（Dee Gordon）、海尼格（Mitch Haniger）都敲安各帶1分打點，桑塔那（Domingo Santana）揮出2分打點二壘安打。

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水手2出局攻占二、三壘後，英卡納西恩一棒掃出左外野三分砲，助球隊單局打進8分。第8局布魯斯（Jay Bruce）再敲陽春砲，水手終場以8分之差獲勝，目前戰績10勝2敗是全大聯盟最佳。

英卡納西恩曾在2013年藍鳥時期的7月26日上演單局兩轟，這是他生涯第二次單局雙響砲。這也是自2016年的金鶯川柏（Mark Trumbo）以來，再度出現單局兩轟。

《ESPN》指出，英卡納西恩生涯第二度單局雙響砲，是史上第五人。前四人分別是名人堂球星道森（Andre Dawson）、巨人名將麥考維（Willie McCovey）、Jeff King、以及前洋基球星「A-ROD」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

水手重砲英卡納西恩今天上演單局雙響砲。（今日美國）

水手重砲英卡納西恩今天上演單局雙響砲。（法新社）

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