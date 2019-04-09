NBA》「飆風玫瑰」羅斯今夏恢復自由身 不排除重回公牛

羅斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）自3月10日後便未再出賽，並於3月23日開刀清除右肘部位的骨刺，今年夏天他即將恢復自由之身，不排除加盟生涯起點公牛隊。

羅斯是芝加哥人，2008年以狀元之姿加盟家鄉球隊公牛，2011年榮獲史上最年輕MVP，掀起一陣旋風，不料之後就受到膝傷所困多年，中間輾轉效力尼克、騎士。

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今年羅斯在灰狼打出勵志一季，除了曾砍下生涯單場新高50分，平均出場27.3分鐘，得18分2.7籃板4.3助攻比起上季有顯著提升，三分球投籃命中率37%也是生涯新高。

羅斯的經紀人阿姆斯壯（B.J. Armstrong）今日受訪表示：「羅斯仍然是一個很有能力的球員，公牛隊永遠在他心裡，我們看看公牛到時候會帶來什麼。」對於重返公牛持開放態度。

羅斯本人在去年12月受訪時也指出：「芝加哥是我的家，永遠有一席之地，我的兒子也在這裡長大，所以這裡就是家。」

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