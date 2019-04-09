日職Live》王柏融首打席吞K 近藤長打助火腿先馳得點

北海道日本火腿鬥士王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

第一局

火腿開路先鋒西川遙輝敲安上壘，近藤健介敲出左外野二壘安打，幫助火腿先馳得點，王柏融面對前年勝投王東濱巨，纏鬥8顆球後揮棒落空遭到三振。

王柏融首打席逐球紀錄：

1.速球 未顯示 未揮棒 0好1壞

2.曲球 未顯示 未揮棒 1好1壞

3.伸卡 未顯示 未揮棒 1好2壞

4.伸卡 未顯示 自打球 2好2壞

5.滑球 未顯示 界外球 2好2壞

6.速球 141公里 未揮棒 2好3壞

7.滑球 未顯示 界外球 2好3壞

8.曲球 未顯示 揮棒落空

請繼續往下閱讀...

賽前報導

一壘、二壘安打都出現了，全壘打還會遠嗎？日本火腿今起將與軟銀鷹進行3連戰，王柏融能否擊出日職生涯第1發全壘打，就是台灣球迷關注的焦點，以他開季後在室內球場表現較佳，對福岡巨蛋也不算陌生，日職首轟有機會在後2場誕生。

王柏融今天擔任先發第5棒指定打擊，至今出賽9場，共35打數敲出11支安打，5分打點，打擊率0.314、以及安打數都是全隊最高。

兩隊先發打線：

日本火腿鬥士

1.西川遙輝 中外野

2.大田泰示 右外野

3.近藤健介 左外野

4.中田翔 一壘手

5.王柏融 指定打擊

6.淺間大基 三壘手

7.渡邊諒 二壘手

8.石川亮 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：上原健太

福岡軟體銀行鷹

1.牧原大成 二壘手

2.今宮健太 游擊手

3.內川聖一 一壘手

4.戴斯潘 指定打擊

5.松田宣浩 三壘手

6.川島慶三 左外野

7.上林誠知 右外野

8.甲斐拓也 捕手

9.真砂勇介 中外野

先發：東濱巨

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/