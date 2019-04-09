籃球》270隊中脫穎而出 台東高中奪HBL乙組冠軍

東中籃球隊拿下HBL乙組冠軍，全校師生同感驕傲。（記者張存薇攝）

［記者張存薇／台東報導］睽違4年，台東高中籃球隊再度拿下HBL高中籃球聯賽乙組全國冠軍，選手們級教練昨天回到東中，受到同學熱情歡迎，因為身材先天條件不佳、全靠「沒有明天」的打法拚盡全力，教練邱聖豪說，「得冠軍只是一夜的高興」，高三隊員昨天返回台東後，立刻要忙著大學個人申請，高一、高二的隊員則要開始備戰下個球季。

東中籃球隊共有19位隊員，從去年12月底區預賽開始，在全國270多支隊伍中一路過關斬將進入全國8強，在7日晚間順利摘下HBL高中籃球聯賽乙組全國冠軍，校長蔡美瑤指出，偏鄉球員來源青黃不接、參賽經費僅能仰賴政府補助、社會資源有限，繼去年拿全國第3名，今年又獲得全國冠軍，教練邱聖豪的犧牲奉獻、執教功力絕對是獲勝主因，加上選手正確的訓練態度及拼戰精神,，還有家長親友的後勤支援，才能暨103學年度奪冠後再次重返榮耀。

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隊長劉以道及唐碩甫、黃日昇、田浩、許恩予、林鴻嘉均為高三學生，順利奪冠後將面臨即將而來的大學「個人申請」面試等考驗，高一、高二學弟則要開始備戰下個球季，希望能延續東中籃球隊的榮光。

東中籃球隊拿下HBL乙組冠軍，全校師生同感驕傲。（記者張存薇攝）

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