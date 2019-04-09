日職Live》 陽岱鋼得點圈未建功 新洋砲開轟扳平戰局

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人推特）

第二局

2上，維亞努威瓦敲出左外野陽春砲，日職生涯首轟出爐，幫助巨人以1：1扳平戰局。

第一局

1上，巨人開路先鋒吉川尚輝率先敲安，坂本勇人獲得四壞球保送，但後面兩棒丸佳浩分別遭到三振和擊出滾地球出局，無法一棒送回跑者得分。

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陽岱鋼在二三壘有人時面對中日先發左投大野雄大遭到三振，無法幫助球隊先馳得點。

1下，巨人先發山口俊首局就出現亂流，先對平田良介投出觸身球，京田陽太擊出中外野二壘安打，大島洋平適時敲出高飛犧牲打，送回跑者得到第1分。

賽前報導

巨人日前以1：5輸球後，吞下本季首次2連敗，但好消息是陽岱鋼代打敲出二壘安打，證明他的右手遭觸身球砸中後沒有大礙，今天作客中日龍重回先發打線，擔任先發第5棒右外野手。

兩隊先發打線：

巨人先發打線

1（二） 吉川尚輝

2（游） 坂本勇人

3（中） 丸佳浩

4（一） 岡本和真

5（右） 陽岱鋼

6（左） 葛雷諾

7（三） 維亞努威瓦

8（捕） 小林誠司

9（投） 山口俊

中日先發打線

1（右） 平田良介

2（游） 京田陽太

3（中） 大島洋平

4（一） 維西耶多

5（左） 艾蒙特

6（三） 高橋周平

7（二） 堂上直倫

8（捕） 加藤匠馬

9（投） 大野雄大

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