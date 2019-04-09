首屆Jr. NBA聯賽6月開戰 南山「新人王」陳力生想要拿冠軍

南山高中主控陳力生（左）及即將赴美求學的松山高中馬建豪（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕NBA台灣、緯來電視網、高中體總、台北市政府、新北市政府共同主辦「2019 Jr. NBA 聯賽@台北」於 6月5日在台北體育館點燃戰火，屆時將吸引60支高中甲、乙組球隊及32支國中男、女隊參戰，冠軍隊將能至中國觀賞2019年NBA海外賽。

Jr. NBA是NBA官方為全球青少年男女制定的籃球計畫，主要為傳授籃球基本技巧及灌輸比賽基本核心價值精神，在NBA2018-19賽季，已對75個國家、逾5100萬名青少年，讓他們透過聯賽、學校訓練計畫、訓練營、技術挑戰賽，幫助並改善青少年籃球運動發展。

請繼續往下閱讀...

高中組限定由高一、高二球員出征，屆時會出現甲、乙組球隊惡鬥的場面，60隊先進行單淘汰賽事，出線的30隊將分成6組再打小組循環賽，分組前2名將躋身12強季後賽，最終冠軍賽於7月9日至11日在新莊開打，賽制採3戰2勝制。

NBA台灣、緯來電視網、高中體總、台北市政府、新北市政府共同主辦「2019 Jr. NBA 聯賽@台北」於 6月5日在台北體育館點燃戰火，屆時將吸引60支高中甲、乙組球隊及32支國中男、女隊參戰，冠軍隊將能至中國觀賞2019年NBA海外賽。（記者林岳甫攝）

南山高中在107學年度HBL高中籃球甲級聯賽贏得亞軍，主帥許時清將帶領子弟兵出征為期逾1個月聯賽，他希望透過高張力的賽事，提升球員的實戰經驗、心理素質。值得一提的是，屆時決賽將在新莊體育館進行，而下屆HBL也不排除重返新莊，許時清說：「可以藉由這樣的機會，讓我們先適應新莊場館。」

至於107學年度HBL男子組新人王陳力生，無法在菜鳥球季幫南山奪冠帶些遺憾，這回將全力以赴，助南山於Jr. NBA聯賽稱王，他笑說：「因為我想去看NBA的比賽。」

南山高中主控陳力生（左）及即將赴美求學的松山高中馬建豪（記者林岳甫攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/