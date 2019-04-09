日職》打斷腳指顛倒勇！ 阪神捕手骨折還締造完全打擊

〔體育中心／綜合報導〕阪神捕手梅野隆太郎「打斷腳指顛倒勇」，2日與巨人的比賽中跑壘時，不慎導致左腳無名指骨折，不過他仍帶傷上陣，今天面對橫濱DeNA竟完成生涯首次完全打擊，成為日職史上第69人，也是央聯睽違69年後再度有捕手完成這樣的紀錄。

梅野隆太郎今天擔任第8棒捕手，2局下首打席就敲出帶有2分打點的三壘安打，4局再敲出右外野一壘安打，8局敲出本季首轟，打了一輪後又輪到他上場打擊，一二壘有人適時擊出二壘安打，成功締造生涯第一次的完全打擊，全場灌進4分打點。

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阪神在8局前以6：8落後，8局下狂灌6分上演大逆轉，終場以12：8氣走橫濱，收下2連勝。

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