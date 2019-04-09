日職》大王關鍵犧飛 火腿、軟銀因雨裁定握手言和

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）



〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今作客長崎挑戰去年日本一軟銀，雨中出賽也是王柏融在日職的第一次，今天擔任先發第五棒指定打擊，單場3打數無安打，另有1次保送，連續3場敲安的紀錄喊卡，不過王柏融在7局上打回關鍵打點，助隊扳平戰局，比賽打完9局後因雨裁定和局，火腿與軟銀以3：3握手言和。

火腿首局面對軟銀先發投手東濱巨就搶下分數，近藤健介適時的二壘安打助隊先馳得點，王柏融首打席面對二壘有人慘遭三振。

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火腿3局上攻勢再起，王柏融第二打席選球眼大開，纏鬥6球後選到四壞球保送，連4場都上壘，火腿也攻占滿壘，下一棒淺間大基擊出內野滾地球，送回球隊第2分。

火腿4局下守備誤事，淺間大基發生傳球失誤，讓今宮健太一口氣上到二壘，內川聖一適時擊出中外野安打追回1分。前3局未被敲出安打的火腿先發上原健太，也受到失誤影響，先是對洋砲戴斯潘投出保送，然後被松田宣浩擊出安打形成滿壘，川島慶三擊出高飛犧牲打追平比分。

王柏融第三打席遭到東濱巨三振，仍無法從「洋將殺手」手中擊出安打，東濱巨今天先發5.2局被敲4支安打失2分，另有7次三振和5次保送。軟銀在6局下展開反攻，上林誠知在二三壘有人適時擊出右外野安打，打回球隊的超前分，以3：2取得領先。

兩隊你一拳、我一拳，大田泰示、近藤健介7局上連續擊出安打，再靠著軟銀後援投手奥村政稔暴投上到二三壘，雖然中田翔遭到三振，但王柏融從左投莫伊尼洛（Liván Moinelo）手中擊出關鍵的左外野高飛犧牲打，助隊扳平戰局，此役終場因雨勢過大，打完9局後就因雨裁定和局。

王柏融此役3打數無安打，靠著高飛犧牲打賺進1分打點，另有2次三振和1次保送，打擊率降至2成89。

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