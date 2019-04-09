中職Live》朱育賢驚天中外野滿貫砲！獅 3：4 桃猿

第二局

2局下，

2局上，高國慶保送上壘，唐肇廷補上一壘安打，鄭鎧文敲內野滾地球，唐肇廷遭封殺，打者上到一壘。下一棒楊家維擊出高飛犧牲打，獅隊追回一分。



第一局

1局下，二出局後藍寅倫擊出安打，林泓育保送上壘，陳俊秀觸身球保送，形成滿壘。下一棒朱育賢轟出中外野方向滿貫砲，桃猿一口氣灌進4分。

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1局上，二出局後潘武雄保送上壘，下一棒蘇智傑扛出右外野2分打點全壘打，幫助統一獅開局就取得2分領先。

賽前報導

統一7-ELEVEn獅本週前兩場比賽將來到桃園球場作客，和地主Lamigo桃猿展開二連戰。獅子軍由江辰晏掛帥主投，希望延續二連勝氣勢，而Lamigo則派出洋投史博威，力求奪勝捍衛主場，一掃上週遭中信兄弟橫掃三連敗的陰霾。

雙方先發打線：

Lamigo先發打線：

1.陳晨威 右外野

2.林 立 游擊手

3.藍寅倫 左外野

4.林泓育 捕手

5.陳俊秀 指定打擊

6.朱育賢 一壘手

7.郭嚴文 二壘手

8.林智平 三壘手

9.邱丹 中外野

先發投手：史博威

統一獅先發打線：

1.陳傑憲 二壘手

2.陳重羽 捕手

3.潘武雄 指定打擊

4.蘇智傑 左外野

5.陳鏞基 三壘手

6.高國慶 一壘手

7.唐肇廷 中外野

8.鄭鎧文 右外野

9.楊家維 游擊手

先發投手：江辰晏

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