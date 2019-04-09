羽球》球后戴資穎重回新加坡 明天下午上陣對張蓓雯

戴資穎明天首輪將對上華裔美籍選手張蓓雯。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級500系列新加坡公開賽今日點燃戰火，男、女單打32強在明天開打，世界球后戴資穎相隔2年再度於星國亮相，預計明日下午3點20分挾著頭號種子於首輪上陣，至於尋求男單2連霸的台灣一哥周天成也預計同時間登場。

戴資穎在新加坡賽最佳成績為2017年冠軍，值得一提的是，她在2010年自資格賽一路過關斬將，直到決賽才敗給當時氣勢如日中天的印度名將賽娜，是其生涯於國際羽壇初露鋒芒的重要時刻。

請繼續往下閱讀...

如今，戴資穎挾著122週球后之姿再返星國，小戴首輪對手為世界排名11的華裔美籍選手張蓓雯，雙方過去交手8次，戴資穎包括對戰5連勝，共取6勝2敗優勢。

世界排名第3的周天成本季狀況平平，1月印尼大師賽、3月全英公開賽及上週馬國公開賽，皆於32強止步。去年在新加坡首次稱王的周天成，明天首輪對上從資格賽出線的世界排名60泰國選手森松汶蘇，兩人過去6度交手各取3勝，對小天利多消息是近期3度交手全勝，上次輸球已是2011年。

周天成明天首輪對上世界排名60泰國選手森松汶蘇。（資料照，記者林正堃攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/