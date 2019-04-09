網球》三太子盃「本土對決」 李冠毅挺進單打32強

李冠毅。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金15萬美元（約462萬台幣）加住宿招待的2019華國三太子男網挑戰賽，單打首輪上演新生代「本土對決」，22歲的李冠毅技高一籌，6：4、6：2力退19歲同胞後輩何承叡，開胡挺進32強。

由於國際職業賽事全面改制，李冠毅、何承叡都無ATP（職業男網總會）積分和排名，兩名本土新星都靠外卡才能參賽，經驗較佳的李冠毅先馳得盤之後，次盤乘勝追擊，第3、5局雙破壓制，順勢直落2鎖定次輪門票，「何承叡年輕，打法比較強勢，我應該贏在接發球，戰術執行也不錯。」李冠毅強調，這場贏下來很重要，「代表我至少有ATP積分5分，不然以目前ITF（國際網總）300多排名，有些未來賽都要從會外賽打起，真的很辛苦。」

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李冠毅明將強碰日本第10種子、世界男單148席的伊藤龍馬，預料有番硬仗，台將說：「對方實力堅強，排名高出我許多，臨場會以挑戰者心態，盡量把自己應該做的做好，想辦法拚一場好比賽。」

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