中職》林泓育積極搶壘 桃猿止敗關鍵之一

林泓育。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊靠著朱育賢單場雙響暨再見轟，終於以8:7艱辛擊退統一獅止敗，比賽過程中，猿隊眾將力求止敗，老大哥林泓育兩度關鍵跑壘搶攻壘包，幫球隊多得2分，也至為關鍵。

林泓育5局和陳俊秀雙雙獲保送之後站上二壘，隨後朱育賢擊出中外野方向飛球，林泓育判斷可上三壘便啟動推進，之後靠郭嚴文高飛犧牲打得分，猿隊該半局未敲任何安打就有分數進帳。

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7局下又是相似戲碼，林泓育先靠二壘安打站上得點圈，陳俊秀擊出右外野方向飛球出局，林泓育再利用該飛球進佔三壘，隨後朱育賢一支打在左外野手面前的安打，就輕鬆將他送回本壘。

兩度關鍵跑壘，林泓育認為不只是他，全隊都展現企圖心：「其實每場球都是一樣，誰不想贏？但在這過程中，大家都更加投入，任何一個打擊、守備或跑壘，都可能影響比賽勝負，當然也不能盲衝，當下判斷有一定的機率搶壘，才會去拚。」

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