網球》陳迪愛妻三太子盃甜蜜相伴 6月將當新手爸爸

陳迪（左）與懷孕的妻子。（記者黃耀徵攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金15萬美元（約462萬台幣）加住宿招待的2019華國三太子男網挑戰賽，35歲老將陳迪雖然雙打首輪搶10惜敗，賽後依舊難掩好心情，原來歷經7年遠距離愛情馬拉松，他不但與泰國華裔妻子王淑美低調結婚，還即將在今年6月當新手爸爸，樂得陳迪說：「希望往後小孩子快樂健康長大，要不要打網球我們都支持與尊重。」

王淑美是移民第二代，國語不太流利，從小喜歡看網球也打球，偶像正是瑞士傳奇球星費德爾（Roger Federer），7年前到新加坡工作，因朋友當網球賽事志工，因緣際會下認識了陳迪，「是他先看到我的哦！」多年來兩人感情升溫，正式交往後她也曾陪伴陳迪遠赴法國出賽，如今挺著大肚子現身三太子盃場邊，與即將出世的孩子共同為陳迪加油打氣，「他很成熟穩健，紳士風度十足，我們都以他為榮。」

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陳迪透露，兩人今年1月已在台灣補辦登記結婚，「她都滿好的，我們7年來從沒吵過架。」尤其身為職業選手全世界飛來飛去，愛妻始終全力支持，從未要求他放棄，「這點我真的很感動，也決定要和她走完下半輩子。」王淑美則笑說：「要他停也會不甘心吧，他喜歡網球就先讓他打，這真的很瘋狂。」陳迪除了與19歲後輩何承叡搭檔職業賽雙打，也協助家鄉基隆運動發展協會，希望幫助包括自己的小孩在內，讓更多小朋友學習參與網球運動。

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