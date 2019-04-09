中職》用棒子要回單場MVP 朱育賢暫居打擊四冠王

朱育賢（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕眼看要飛掉的單場MVP，朱育賢自己用棒子打回來。他第1局先轟出滿貫彈，為Lamigo桃猿拿回領先，第9局再轟出再見全壘打，助猿隊以8：7氣走統一獅，自己也暫居打擊四冠王。

朱育賢於1局下2出局轟出生涯第4發滿貫彈，一棒為猿隊4：2拿回領先，7局下再敲安送回猿隊第7分，9局上陳禹勳被陳傑憲轟出滿貫彈扳平比數後，他又於9局下1出局轟出生涯第1發再見全壘打。

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朱育賢5打數4安打含2轟，累計6轟在全壘打王繼續獨走，單場6分打點創生涯新高，累計15分打點超越范國宸的14分獨居打點王，安打20支超越陳傑憲的18支衝上第1，打擊率4成與胡金龍並列首位。

朱育賢指出，進職棒第4年，今年可說是最好的開季，希望可以堅持下去，不管動作或心態，都當做是第1場，不要因為成績好壞做改變，「畢竟球季才開始10幾場，看能不能維持一整年。」

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