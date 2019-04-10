紅襪隊長佩卓亞歸隊 林子偉遭下放3A

〔中央社〕美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊長佩卓亞今天脫離傷兵名單，為騰出空間，球團將台灣野手林子偉下放小聯盟3A。林子偉本季首登大聯盟只待3天，回到小聯盟後出賽有望更穩定。

歷經開季11場客場之旅，紅襪重返芬威球場迎戰多倫多藍鳥隊。主場開幕戰前夕，紅襪將佩卓亞（Dustin Pedroia）移出傷兵名單，林子偉被下放小聯盟3A，將25人名單的位置讓給佩卓亞。

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林子偉本季從小聯盟起步，6日因隊友何特（Brock Holt）眼傷登上大聯盟，紅襪當天面對亞利桑那響尾蛇隊，林子偉9局上代打擊出內野滾地球出局。隔天比賽5局上，林子偉原有機會接替投手打擊，但因前一名打者出局，紅襪接著在後半局換投，林子偉最終未替補上陣。

紅襪上季奪冠，安排今天下午賽前頒發冠軍戒，林子偉可能因下放小聯盟3A而無法親自領取。

林子偉前兩季在大聯盟與小聯盟間頻繁升降，今年是紅襪有權無限制下放林子偉的最後一季。林子偉如能在3A延續上季優異成績，並把握大聯盟出賽機會繳出好表現，25歲且內外野兼修的他未來仍有機會獲得紅襪重用。

35歲的佩卓亞曾是紅襪當家二壘手，近年飽受膝傷困擾，上季僅在大聯盟出賽3場。開刀休養近一年後，佩卓亞春訓期間左膝發炎，紅襪為求保險，將他放進10天傷兵名單，並安排他在小聯盟打復健賽，為主場開幕戰歸隊做準備。

根據紅襪排出的先發名單，佩卓亞今天擔任第7棒，鎮守熟悉的二壘。他上次在大聯盟出賽是去年5月29日，對手同樣是藍鳥。

由於投手戰力崩盤，紅襪開季一蹶不振，戰績只有3勝8敗，與藍鳥並列美國聯盟東區墊底。紅襪7日以1比0險勝響尾蛇，11場客場作戰劃下句點，此役派出王牌投手塞爾（Chris Sale）先發，爭取本季首次連勝。（編輯：嚴思祺）

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