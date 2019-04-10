日職》大王技巧之高！監督讚王柏融這擊「不簡單」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨和軟銀打完9局因雨裁定結束，雙方3連戰首役以3：3和局收場。「台灣大王」王柏融在7局上擊出的追平分高飛犧牲打，賽後獲得監督栗山英樹的讚賞。

火腿打完6局以2：3落後，7局上1出局攻佔二三壘，軟銀刻意換上古巴左投莫伊內洛來對付左打王柏融，大王咬中一記145公里的外角速球，形成飛往左外野的高飛犧牲打，幫助球隊追平比分。

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日本媒體《體育日本》以「王柏融擊出有價值的追平高飛犧牲打」為題撰文。監督栗山表示，「要打到那邊的高飛犧牲打並不容易，這就是柏融的技巧，幫助球隊追平相當關鍵。」

報導也表示這一擊救了正在2連敗的火腿隊，王柏融接受日媒採訪表示，「我只想著一定要把球打到外野，很高興至少能做到這點。」

王柏融上場打擊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

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